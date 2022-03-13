У Чехії відкрили готель для хворих на коронавірус

07:41 19 жовтня Київ, Україна

У Празі відкрився унікальний готель , щоб стати його гостем, необхідно мати при собі довідку з позитивним тестом на коронавірус.



Чотиризірковий готель у центрі Праги, що належить мережі Czech Inn Hotels, розрахований на туристів, які дізналися про свою хворобу під час подорожі. Крім того, поселитися в готель можуть і хворі пражани, які не хочуть заразити своїх рідних, залишаючись вдома.



Для того, щоб стати клієнтом готелю, потрібно надати довідку про позитивний тест - однієї лише підозри на Covid-19, що не підтверджена аналізом, недостатньо.

"Багатьом людям нікуди подітися у своїй ситуації, тому ми вирішили зробити щось корисне", - пояснила представниця мережі готелів. За її словами, вже в перші дні роботи в новому режимі стало ясно, що послуга буде мати великий попит.

Всього в готелі 55 номерів. Весь процес обслуговування гостей організований безконтактно. Ключі залишені в дверях кімнат, а спілкування з адміністратором відбувається через спеціальний монітор. Дистанційно також можна замовити їжу на кухні або через службу доставлення.



Клієнтам заборонено виходити з номера, за винятком випадків, коли потрібно вийти до лікаря або забрати доставлення.



Службовці готелю, які забезпечують прибирання і роботу кухні, працюють в захисних костюмах. Після виселення клієнтів номера будуть залишати порожніми на один день, а потім ретельно дезінфікуватимуть. У загальних приміщеннях дезінфекція проводиться щодня.