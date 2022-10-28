У Чехії засудили двох блогерів через мову ненависті щодо українських біженців

08:32 28 жовтня Київ, Україна

Окружний суд у чеському місті Кладно відправив двох відеоблогерів Патріка Тушела та Томаша Чермака у в'язницю через публічні ненависні висловлювання проти українців.



Про це повідомляє видання "Novinky".

Прокуратура порушила справу за скоєння злочину, пов'язаного з наклепом на націю, расу, етнічну групу чи іншу групу осіб, а також розпалювання ненависті до групи осіб або обмеження їхніх прав і свобод.



Згідно з судовим вердиктом, один із фігурантів Томаш Чермак отримав шість місяців ув'язнення, а другого, Патріка Тушела, засудили до 10 місяців в'язниці.



Патрік Тушел заявив у суді, що він не почувається винним, зазначивши, що "нічого не має проти українців загалом, але лише засудив дії деяких українських націоналістів". Він також вибачився за ненормативну лексику, що пролунала у відео, визнавши, що форма відео була недоречною.



У свою чергу, Чермак сказав судді, що припустився помилки, а також визнав недоречність свого висловлювання. Чоловік запевнив, що він сам не вірить у те, про що заявляв у публічному відео, але хотів привернути більшу увагу до запису. Крім того, Чермак зізнався, що на його рахунок надійшло десятки пожертв від глядачів.



Тушел повідомив суду, що він також отримав пожертвування від десяти до 20 тисяч крон. За словами чоловіка, гроші він отримав на рахунок його маленької дочки, номер якої він розмістив у соціальних мережах. Раніше Тушел був двічі судимий за крадіжку та погрози.



Прокурор Ондржей Хула заявив, що вважає дії підсудних вкрай суспільно небезпечними. Рішення суду ще не набуло чинності.



Як зазначає видання, у відео, яке стало підставою для звинувачень, прозвучала низка принизливих та вульгарних висловлювань про українців.