У Чехії невідомі намалювали на постаменті пам'ятника червоноармійцям пральну машину

10:46 26 жовтня Київ, Україна

У чеському місті Літомержице невідомі намалювали на постаменті пам'ятника червоноармійцям пральну машину. Саму постать радянського солдата, який тримає в руці вогнепальну зброю, облили червоною фарбою.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Невідомі намалювали на постаменті пам'ятника передню частину пральної машини. Зауважимо, що саме пральні машини-автомати російські окупанти масово почали вивозити як трофеї з міст та селищ у Київській області.



Влада міста вже відреагувала на цей випадок, заявивши, що прибере фарбу і забезпечить пам'ятник табличкою з історичними подробицями, які мають роз'яснити, чому він з'явився в парковій зоні.

Монумент у центральному парку міста Літомержице був встановлений у 1975 році як посвята всім радянським воїнам, які загинули під час звільнення Чехословаччини від нацистів. Формально пам'ятник має статус військового поховання, хоч ніяких останків під ним немає.

У 2011 році було обговорено можливість прибрати пам'ятник у зв'язку з реконструкцією парку. Але в результаті монумент залишився на своєму місці — адміністрація міста вказала, що не може цього зробити через міждержавну угоду між Чехією та росією.