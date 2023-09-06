У Чехії заарештували майно гендиректора російської ракетної корпорації Обносова

Чеське фінансово-аналітичне управління FAÚ заарештувало майно голови російського холдингу "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова, а також його родини.
Про це повідомляє Чеське телебачення.
За інформацією, серед арештованого – 14 квартир, записаних на зятя Обносова Ростислава Зорікова, а також компанія з оренди нерухомості Riomax. Іншу чеську компанію Altera Ростислав Зоріков встиг переписати на свого батька. Загальна вартість майна сім'ї Обносова в Чехії оцінюється у понад чотири мільйони євро.
Про це повідомляє Чеське телебачення.
За інформацією, серед арештованого – 14 квартир, записаних на зятя Обносова Ростислава Зорікова, а також компанія з оренди нерухомості Riomax. Іншу чеську компанію Altera Ростислав Зоріков встиг переписати на свого батька. Загальна вартість майна сім'ї Обносова в Чехії оцінюється у понад чотири мільйони євро.
У середині серпня 2023 р. Міністерство закордонних справ Чехії внесло російського виробника ракет Бориса Обносова до списку санкцій. Також туди потрапили його донька Ольга Обносова та чоловік Ростислав Зоріков. Санкції з боку Чехії припускали, що Обносову та Зоріковим не дозволено перебувати на території країни, а їхнє майно заарештують.
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