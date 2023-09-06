У Чехії заарештували майно гендиректора російської ракетної корпорації Обносова

10:41 23 серпня Київ, Україна

Чеське фінансово-аналітичне управління FAÚ заарештувало майно голови російського холдингу "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова, а також його родини.



Про це повідомляє Чеське телебачення.



За інформацією, серед арештованого – 14 квартир, записаних на зятя Обносова Ростислава Зорікова, а також компанія з оренди нерухомості Riomax. Іншу чеську компанію Altera Ростислав Зоріков встиг переписати на свого батька. Загальна вартість майна сім'ї Обносова в Чехії оцінюється у понад чотири мільйони євро.

"Після рішення FAÚ Ростислав Зоріков тепер не може продати або передати дві квартири в елітному комплексі в Празі та 12 квартир у будинку на Жижкові — вони розташовані у триповерховому будинку, яким Зоріков володіє як фізична особа згідно з кадастром нерухомості. Там також розташовані компанії, які він заснував у Чехії раніше. Саме перед цим будинком нещодавно Зоріков влаштував сутичку з антипутінським активістом", - йдеться у повідомленні Чеського телебачення.

У середині серпня 2023 р. Міністерство закордонних справ Чехії внесло російського виробника ракет Бориса Обносова до списку санкцій. Також туди потрапили його донька Ольга Обносова та чоловік Ростислав Зоріков. Санкції з боку Чехії припускали, що Обносову та Зоріковим не дозволено перебувати на території країни, а їхнє майно заарештують.