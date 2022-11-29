У Чехії 49 людей отримали підозри через підтримку агресії росії проти України

15:22 29 листопада Київ, Україна

Поліція Чехії оголосила підозру 49 громадянам через їхню публічну підтримку військового вторгнення росії в Україну.



Як повідомляє Радіо Прага, про це заявив речник Президії поліції Ондржей Моравчик. Загалом станом на кінець листопада у Чехії зареєстровано 86 подібних випадків, зазначив він.

"Поліційна статистика показує, що кількість подібних випадків продовжує зростати. У жовтні поліція зафіксувала 83 випадки схвалення російського вторгнення та повідомила про звинувачення 44 особам", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, з моменту російського вторгнення в Україну загальна кількість скарг, пов'язаних з Україною, перевищила тисячу. Деякі з них не відповідають вимогам, передбаченим законом, та не можуть передбачати судове переслідування.