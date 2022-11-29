У Чехії 49 людей отримали підозри через підтримку агресії росії проти України

Поліція Чехії оголосила підозру 49 громадянам через їхню публічну підтримку військового вторгнення росії в Україну.
Як повідомляє Радіо Прага, про це заявив речник Президії поліції Ондржей Моравчик. Загалом станом на кінець листопада у Чехії зареєстровано 86 подібних випадків, зазначив він.
Як повідомляє Радіо Прага, про це заявив речник Президії поліції Ондржей Моравчик. Загалом станом на кінець листопада у Чехії зареєстровано 86 подібних випадків, зазначив він.
Як зазначає видання, з моменту російського вторгнення в Україну загальна кількість скарг, пов'язаних з Україною, перевищила тисячу. Деякі з них не відповідають вимогам, передбаченим законом, та не можуть передбачати судове переслідування.
Наприкінці жовтня повідомлялося, що чеський суд виніс вирок у справі стосовно двох блогерів, які дозволили собі на адресу українців висловлювання, що розпалювали ненависть.
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