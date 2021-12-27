У Чаді повстанці вбили президента республіки Ідріса Дебі

16:33 20 квітень Київ, Україна

Глава Чаду Ідріс Дебі, переобраний на шостий термін, був убитий повстанцями під час візиту на передову.

Про це у вівторок, 20 квітня, повідомляє DW.



Ідріс Дебі Ітно перебував при владі 30 років і нещодавно був вшосте обраний президентом. Він виграв вибори, набравши близько 80% голосів. Перемогу було здобуто в першому турі, другого не планувалося.



Через кілька годин після оголошення результатів офіційний представник армії Чаду розповів, що Дебі загинув під час відвідування військ на передовій.



19 квітня в команді президента заявили, що він прямує в північну частину країни, щоб приєднатися до боротьби з "терористами".



Військова рада Чаду, яка взяла на себе всю повноту влади в країні після загибелі президента республіки, оголосила про розпуск уряду і парламенту.



Ідріс Дебі Ітно прийшов до влади в результаті державного перевороту в 1990 році. Відтоді він вигравав всі вибори. Три роки тому парламент Республіки Чад «обнулив» попередні президентські терміни. Це дозволило Ітно знову законно балотуватися в президенти. Відповідно до нової Конституції, він міг залишитися при владі до 2033 року.