У центрі Мінська ОМОН розігнав студентів. Є затримані

19:20 01 вересень Київ, Україна

Студенти та викладачі вийшли на акцію протесту з вимогою провести нові вибори, на пропозицію ОМОНу мирно розійтися реакції від протестувальників не було. Тоді студентів почали висмикувати з натовпу та відводити.

Затримання почалися в районі площі Незалежності. Група співробітників ОМОНу підійшла до студентів і запропонувала мирно розійтися. Студенти зімкнулися в ланцюг і відмовилися розходитися. Після цього силовики почали висмикувати людей з ланцюга та відводити.

"Основна маса хлопців рушила в бік МДЛУ (Мінський державний лінгвістичний університет - ред.), Проте їх наздоганяли силовики. Біля головного входу в парк Горького стоять два мікроавтобуси, в які ведуть затриманих ", - сказано в публікації.

Правозахисний центр "Весна" поінформував, що йому відомо щонайменше про 14 затриманих в Мінську. Серед затриманих - двоє журналістів "Єврорадіо", які транслювали студентський протест, викладач Білоруського державного університету Вадим Белевець, інші студенти.





