У ЦАР ударили по табору ПВК Вагнера

У місті Босангоа Центральноафриканської Республіки невідомий літак завдав удару по табору з російськими бойовиками ПВК Вагнера. Про це 28 листопада повідомила пресслужба уряду ЦАР.
У повідомленні наголошується, що удару було завдано літаком, який у ніч на понеділок залетів із сусідньої країни. Влада країни заявила, що літак скинув бомби на табір солдатів на півночі країни, а також влучив у місцезнаходження бойовиків ПВК Вагнера, яких влада називає своїми "союзниками".
Внаслідок авіаудару ніхто не постраждав, влада розпочала розслідування, щоб встановити, хто відповідальний за удар.
У заяві уряду країни сказано, що удар завдав серйозних матеріальних збитків.
Голова регіонального управління лісових ресурсів Босангоа Етьєн Нгеретум повідомив, що літак завдав чотири удари по позиціях бойовиків о 2:50, але ніхто не помітив сам літак через ніч.
Чиновник повідомив, що удару було завдано по бавовняній фабриці, яку зайняли бойовики ПВК Вагнера, а після вибухів на місці було знайдено цвяхи та шматки заліза.
Мер міста П'єр Денамгер також підтвердив авіаудари французькій агенції Le Monde.
У повідомленні наголошується, що удару було завдано літаком, який у ніч на понеділок залетів із сусідньої країни. Влада країни заявила, що літак скинув бомби на табір солдатів на півночі країни, а також влучив у місцезнаходження бойовиків ПВК Вагнера, яких влада називає своїми "союзниками".
Внаслідок авіаудару ніхто не постраждав, влада розпочала розслідування, щоб встановити, хто відповідальний за удар.
У заяві уряду країни сказано, що удар завдав серйозних матеріальних збитків.
Голова регіонального управління лісових ресурсів Босангоа Етьєн Нгеретум повідомив, що літак завдав чотири удари по позиціях бойовиків о 2:50, але ніхто не помітив сам літак через ніч.
Чиновник повідомив, що удару було завдано по бавовняній фабриці, яку зайняли бойовики ПВК Вагнера, а після вибухів на місці було знайдено цвяхи та шматки заліза.
Мер міста П'єр Денамгер також підтвердив авіаудари французькій агенції Le Monde.
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