У ЦАР ударили по табору ПВК Вагнера

08:16 29 листопада Київ, Україна

У місті Босангоа Центральноафриканської Республіки невідомий літак завдав удару по табору з російськими бойовиками ПВК Вагнера. Про це 28 листопада повідомила пресслужба уряду ЦАР.

У повідомленні наголошується, що удару було завдано літаком, який у ніч на понеділок залетів із сусідньої країни. Влада країни заявила, що літак скинув бомби на табір солдатів на півночі країни, а також влучив у місцезнаходження бойовиків ПВК Вагнера, яких влада називає своїми "союзниками".

Внаслідок авіаудару ніхто не постраждав, влада розпочала розслідування, щоб встановити, хто відповідальний за удар.

У заяві уряду країни сказано, що удар завдав серйозних матеріальних збитків.

Голова регіонального управління лісових ресурсів Босангоа Етьєн Нгеретум повідомив, що літак завдав чотири удари по позиціях бойовиків о 2:50, але ніхто не помітив сам літак через ніч.

Чиновник повідомив, що удару було завдано по бавовняній фабриці, яку зайняли бойовики ПВК Вагнера, а після вибухів на місці було знайдено цвяхи та шматки заліза.

Мер міста П'єр Денамгер також підтвердив авіаудари французькій агенції Le Monde.
 
"Це літак без вогнів, який ми не змогли ідентифікувати. Метою була бавовняна фабрика, яку росіяни та збройні сили використовують як базу", - сказав він, додавши, що пошкоджень не надто багато.