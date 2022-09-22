У Бурятії студентів забирають на війну прямо із занять

15:35 22 вересня Київ, Україна

В Улан-Уде студентів Бурятського держуніверситету, в рамках мобілізації, військова поліція та росгвардійці забирають прямо із занять.

Про це пише The Insider з посиланням на одного зі свідків.



На кадрах, опублікованих виданням, видно, як колону чоловіків супроводжують співробітники поліції.

На подвір'ї університету стоять автобуси, в які, мабуть, зганяють усіх мобілізованих. За словами місцевих, поліція була у виші вже о 7:48.