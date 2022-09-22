У Бурятії студентів забирають на війну прямо із занять

В Улан-Уде студентів Бурятського держуніверситету, в рамках мобілізації, військова поліція та росгвардійці забирають прямо із занять.
Про це пише The Insider з посиланням на одного зі свідків.
На кадрах, опублікованих виданням, видно, як колону чоловіків супроводжують співробітники поліції.
На кадрах, опублікованих виданням, видно, як колону чоловіків супроводжують співробітники поліції.
На подвір'ї університету стоять автобуси, в які, мабуть, зганяють усіх мобілізованих. За словами місцевих, поліція була у виші вже о 7:48.
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