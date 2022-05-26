У Бухаресті принц Чарльз зустрівся з українськими біженцями

Центр для українських біженців Romexpo відвідав принц Чарльз разом із принцесою Маргаритою Румунською.
Про це розповіла ВВС 25 травня.
При цьому він рішуче засудив війну, назвавши її "жорстокою агресією" проти України.
Це перший випадок, коли така високопоставлена королівська особа відвідала регіон з початку російського вторгнення в Україну, адже Бухарест розташований приблизно за 200 кілометрів від кордону з Україною.
ООН повідомляє, що з початку війни до Румунії в'їхало 966 тисяч українських біженців. Лише Польща прийняла більше українців.
Це перший випадок, коли така високопоставлена королівська особа відвідала регіон з початку російського вторгнення в Україну, адже Бухарест розташований приблизно за 200 кілометрів від кордону з Україною.
ООН повідомляє, що з початку війни до Румунії в'їхало 966 тисяч українських біженців. Лише Польща прийняла більше українців.
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