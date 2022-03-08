У Брюсселі з 9 червня не буде діяти масковий режим

20:23 07 червень Київ, Україна

Міська влада Брюсселя повідомила про скасування маскового режиму на відкритому повітрі, проте закликала залишатися уважними і відповідальними.

Про це заявив бургомістр Філіп Клоз у понеділок, 7 червня.

"У місті знижується захворюваність на коронавірус завдяки вакцинації населення. Починаючи з 9 червня носіння маски на відкритому повітрі, за винятком жвавих торговельних вулиць, більше не буде обов'язковим", - написав Клоз.

Чиновник також закликав городян залишатися уважними і відповідальними.

Варто зауважити, що з початку пандемії коронавірусу в Бельгії інфіковано - 1 070 802 особи, в результаті ускладнень, викликаних хворобою, зафіксовано летальних результатів - 25 033, видужала - 978 751 особа. При цьому зараз хворіють 67 018 осіб, з них серйозні і критичні випадки - 330.