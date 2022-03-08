У Брюсселі з 9 червня не буде діяти масковий режим

Міська влада Брюсселя повідомила про скасування маскового режиму на відкритому повітрі, проте закликала залишатися уважними і відповідальними.
Про це заявив бургомістр Філіп Клоз у понеділок, 7 червня.
Чиновник також закликав городян залишатися уважними і відповідальними.
Варто зауважити, що з початку пандемії коронавірусу в Бельгії інфіковано - 1 070 802 особи, в результаті ускладнень, викликаних хворобою, зафіксовано летальних результатів - 25 033, видужала - 978 751 особа. При цьому зараз хворіють 67 018 осіб, з них серйозні і критичні випадки - 330.
Раніше стало відомо, чому у деяких людей COVID-19 протікає безсимптомно. Тенденцію до "прихованої" течії коронавірусної інфекції вчені пов'язують з генетикою. Йдеться про ген, відповідальний за сприйняття вірусу.
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