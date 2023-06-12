У Брюсселі пройшла багатотисячна кліматична акція. Сотні активістів прийшли в костюмах тварин, що зникають

Найбільша в Нідерландах громадська організація Klimaat Сoalitie або Коаліція клімату, яка зібрала під своєю егідою не менше 80 громадських організацій, стала ініціатором кліматичної акції, метою якої стало донести організаторам 26-ої екологічної Конференції ООН глибину проблем, що несе зміна клімату. Заради цього від 20 до 70 тисяч осіб (за різними джерелами) 10 жовтня вишли на акцію протесту в Брюсселі.

Як повідомляють західні ЗМІ, демонстранти, переодягнені в костюми тварин, що знаходяться під загрозою зникнення, пройшли маршем по бельгійській столиці.

Основний рух протестувальників зосередився в Європейському кварталі Брюсселя. Екоактивісти тримали таблички з написами "Разом за клімат", "Ми тепліше клімату", "Ні потеплінню" і іншими.

Акція пройшла без жертв і зіткнень з правоохоронними органами, які супроводжували ходу.

Нагадаємо, саміт ЄС, присвячений проблемам зміни клімату, пройде 21-22 жовтня, а 26-а двотижнева Конференція сторін Рамкової конвенції ООН (COP-26) запланована на 31 жовтня в Глазго. Основне завдання і саміту, і конференції - розробка міждержавної стратегії боротьби з вуглецевими викидами.