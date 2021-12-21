У Брюсселі відбулася багатотисячна акція протесту проти нових карантинних обмежень

08:19 20 грудень Київ, Україна

У Брюсселі тисячі мирних демонстрантів минулої неділі провели акцію протесту проти посилення карантинних обмежень проти COVID-19, запроваджених бельгійським урядом.



Учасники маршу з плакатами з написом «вільна зона», «я отримав свою дозу» та «достатньо, достатньо» – прийшли протестувати проти примусу до вакцинації. До них також входили бельгійські медичні працівники, яким влада надала три місяці на вакцинацію, починаючи з 1 січня, інакше вони ризикують втратити роботу.



Під час маршу було задіяно велику кількість поліції з огляду на те, що попередні протести переросли в насильство. Проте, за словами представника поліції Ілзе Ван де Кере, було заарештовано лише 13 людей за «заколот та зберігання заборонених предметів».



Також у неділю Європейська комісія з Брюсселя домовилася з Pfizer-BioNTech про прискорення доставки вакцин. З січня до березня фармацевтичний гігант доставить додатково 20 мільйонів доз вакцини до 27 країн Європейського Союзу.



Протест у Бельгії відбувся наступного дня після аналогічних акцій протесту в інших європейських столицях, включаючи Париж та Лондон. Країни по всій Європі знову запроваджують жорсткіші заходи, щоб зупинити нову хвилю інфекцій COVID-19, спровоковану новим штамом Омікрон, при цьому Нідерланди лідирують, запроваджуючи загальнонаціональну ізоляцію.



Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила цими вихідними, що штам Омікрон був виявлений у 89 країнах.