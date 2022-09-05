У Брюсселі пройде восьме засідання Ради Асоціації Україна-ЄС

12:31 05 вересня Київ, Україна

У ході запланованого восьмого засідання Ради Асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 5 вересня розглянуть заявку Києва на членство в ЄС та допомогу українському народові у війні з рф.

Про це поінформували у Європейській раді.



Початок засідання запланований на 13.15 за київським часом, після закінчення його пройде пресконференція.



Українську делегацію очолює прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Делегацію ЄС – Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Рада Асоціації обговорить двосторонній порядок денний ЄС-Україна, зокрема, виконання Угоди про асоціацію та стан співробітництва ЄС-Україна. Також обговорюватиметься підтримка ЄС з початку агресивної війни з росією та заявка України на членство в ЄС. У ході вузького засідання представники ЄС та України обміняються думками щодо ситуації після агресивної війни росії, а також про глобальні та регіональні проблеми", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр України також проведе низку двосторонніх зустрічей із представниками ЄС в рамках візиту до Брюсселя.