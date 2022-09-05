У Брюсселі пройде восьме засідання Ради Асоціації Україна-ЄС

У ході запланованого восьмого засідання Ради Асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 5 вересня розглянуть заявку Києва на членство в ЄС та допомогу українському народові у війні з рф.
Про це поінформували у Європейській раді.
Початок засідання запланований на 13.15 за київським часом, після закінчення його пройде пресконференція.
Українську делегацію очолює прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Делегацію ЄС – Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
Початок засідання запланований на 13.15 за київським часом, після закінчення його пройде пресконференція.
Українську делегацію очолює прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Делегацію ЄС – Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
Прем'єр-міністр України також проведе низку двосторонніх зустрічей із представниками ЄС в рамках візиту до Брюсселя.
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