США і ЄС об'єдналися для боротьби з російською агресією

Агресія, дезінформація і втручання у виборчі процеси з боку РФ тепер будуть під строгим контролем Ентоні Блінкена і Джозепа Борреля, які домовилися про координацію дій у відповідь на поведінку Росії.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Крім того, сторони також вирішили скоординувати свою реакцію на "скорочення в Росії простору для незалежних політичних голосів, громадянського суспільства і свободи ЗМІ, а також на зменшення поваги до прав людини і верховенства права".
"У той самий час обидві сторони заявили, що вони готові взаємодіяти з Росією з питань, що становлять спільний інтерес, і закликати Росію відмовитися від конфронтаційних підходів", - підкреслюється в пресрелізі.
Також Боррель і Блінкен вирішили продовжити тісну співпрацю для "заохочення всеосяжних реформ в країнах Східного сусідства ЄС, включаючи країни Південного Кавказу".
"У той самий час обидві сторони заявили, що вони готові взаємодіяти з Росією з питань, що становлять спільний інтерес, і закликати Росію відмовитися від конфронтаційних підходів", - підкреслюється в пресрелізі.
Також Боррель і Блінкен вирішили продовжити тісну співпрацю для "заохочення всеосяжних реформ в країнах Східного сусідства ЄС, включаючи країни Південного Кавказу".
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