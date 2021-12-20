США і ЄС об'єдналися для боротьби з російською агресією

06:34 25 березень Київ, Україна

Агресія, дезінформація і втручання у виборчі процеси з боку РФ тепер будуть під строгим контролем Ентоні Блінкена і Джозепа Борреля, які домовилися про координацію дій у відповідь на поведінку Росії.



Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Високий представник Боррель і держсекретар Блінкен відзначили свою рішучість і далі скоординовано реагувати на зухвалу поведінку Росії, включаючи її триваючу агресію проти України і Грузії, а також гібридні загрози, такі як дезінформація, втручання у виборчі процеси, зловмисна кібердіяльність і військова позиція", - сказано в пресрелізі, поширеному в середу в Брюсселі після закінчення двосторонньої зустрічі.

Крім того, сторони також вирішили скоординувати свою реакцію на "скорочення в Росії простору для незалежних політичних голосів, громадянського суспільства і свободи ЗМІ, а також на зменшення поваги до прав людини і верховенства права".



"У той самий час обидві сторони заявили, що вони готові взаємодіяти з Росією з питань, що становлять спільний інтерес, і закликати Росію відмовитися від конфронтаційних підходів", - підкреслюється в пресрелізі.



Також Боррель і Блінкен вирішили продовжити тісну співпрацю для "заохочення всеосяжних реформ в країнах Східного сусідства ЄС, включаючи країни Південного Кавказу".