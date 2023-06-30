У британській розвідці проаналізували витрати росії на війну в Україні

09:59 30 червня Київ, Україна

У звіті за червень Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI), на який звернули увагу в британській розвідці, оцінив, що бюджет військових видатків росії на 2023 рік становить близько 6,6 трлн рублів (85,8 млрд доларів США).

Це дорівнює приблизно 4,4% російського ВВП порівняно з 3,6% 2021 року до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

В той самий час справжні військові витрати росії залишаються невідомими через недостатню прозорість. Зокрема, через використання засекречених статей бюджету, що становлять приблизно 22% від загального бюджету росії.

"Хоча лише частина оборонного бюджету витрачається на війну в Україні, збільшення видатків наголошує на вартості діяльності росії в Україні", - йдеться у звіті британських розвідників.

Крім того, росія майже напевно зіткнеться з додатковими прямими бюджетними видатками на оборону через війну — включаючи витрати на безпеку в окупованих регіонах та оборонні заходи у прикордонних з Україною регіонах, зазначили у британській розвідці.