У британській розвідці озвучили наслідки втрати рф літака Іл-22М під час заколоту пригожина

10:59 29 червня Київ, Україна

Втрата росіянами літака Іл-22М під час заколоту ПВК "Вагнер" матиме негативний вплив на російські повітряні та наземні операції.

Про це повідомляє Міністерство Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



У короткостроковій перспективі психологічний шок від втрати великої кількості екіпажу, таким чином, майже напевно зашкодить моральному духу російських повітряно-космічних сил. У довгостроковій перспективі існує ймовірність того, що поточні рівні завдань доведеться знизити, щоб безпечно управляти флотом, що залишився, підкреслюють британські розвідники.



Це, швидше за все, підірве здатність росії командувати та координувати свої сили, особливо при проведенні операцій у високому темпі.



За даними британської розвідки, 24 червня сили протиповітряної оборони приватної військової компанії "Вагнер" збили російські військові гелікоптери та літак повітряного командування Іл-22М.

"Іл-22М є частиною відносно невеликого парку, що налічує до 12 літаків, що інтенсивно використовуються як для повітряного командування та управління, так і для радіорелейних завдань. Ці літаки спеціального призначення відіграють ключову роль в управлінні російськими військами у війні проти України», – йдеться у звіті британських розвідників.

Як високоцінні об'єкти вони діяли в рамках безпеки російського повітряного простору далеко за межами досяжності українських систем ППО.