У британській розвідці пояснили зміну командувача рф на Херсонському напрямку

Призначення генерал-полковника Михайла Теплинського командувачем угрупуванням військ рф "Дніпро" на Херсонському напрямку, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, що захищають територію.

Угруповання відповідає за окуповані райони Херсонської області, зокрема східний берег Дніпра.

У британській розвідці зазначили, що останніми тижнями в цьому районі активізувалися бої, оскільки українські сили заперечували російський контроль над лівим берегом річки.

За словами аналітиків, Теплинського, ймовірно, високо поважають у російському Генштабі, і він має досвід командування операціями в цьому районі: він був офіцером на місці, відповідальним за відносно успішне відведення росії із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.Як повідомляють російські державні ЗМІ, заступник командувача збройних сил росії в Україні, генерал-полковник Михайло Теплинський, ймовірно, особисто прийняв командування Дніпровським угрупуванням військ росії. Він змінив на посаді генерал-полковника Олега Макаревича.