У Британії крадуть сільгосптехніку з GPS і перепродують у Росії

17:11 05 червня Київ, Україна

Про те, що високотехнологічні деталі для свого озброєння росія "добуває" не чесним шляхом, цілком очевидно. Але питання стоїть не лише у постачальнику товару, а й у ціні. Для Росії звично скуповувати дешевший крадений товар. А тепер простежимо зв'язок подій.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Великій Британії на 300% зріс рівень крадіжок техніки селян. Правоохоронці підозрюють, що банди активно перепродують її росіянам. Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, техніку та спорядження начебто відправляють до Східної Європи, і з кожним днем поставки зростають в обсягах.

За словами співробітників поліції, вони не мають переконливих доказів того, що обладнання в кінцевому підсумку призначене для росії.. Разом з тим вони майже не сумніваються в кінцевому одержувачі краденої техніки.

Зазначається, що спочатку злодії викрадали будівельну та сільськогосподарську техніку, оснащену пристроями GPS для точного керування трактором на полі, що обробляється.

"Крадіжка систем GPS - це величезна проблема. Чи є зв'язок із росією, я не знаю, але вони дуже цінуються, і їх легко зняти. Вони коштують вісім, дев'ять, десять тисяч за штуку", - заявив чиновник.

Нагадаємо, Британія оголосила про нові санкції проти Росії.