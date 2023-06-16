У Британії крадуть сільгосптехніку з GPS і перепродують у Росії

Про те, що високотехнологічні деталі для свого озброєння росія "добуває" не чесним шляхом, цілком очевидно. Але питання стоїть не лише у постачальнику товару, а й у ціні. Для Росії звично скуповувати дешевший крадений товар. А тепер простежимо зв'язок подій.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Великій Британії на 300% зріс рівень крадіжок техніки селян. Правоохоронці підозрюють, що банди активно перепродують її росіянам. Про це повідомляє Politico.
Як пише видання, техніку та спорядження начебто відправляють до Східної Європи, і з кожним днем поставки зростають в обсягах.
За словами співробітників поліції, вони не мають переконливих доказів того, що обладнання в кінцевому підсумку призначене для росії.. Разом з тим вони майже не сумніваються в кінцевому одержувачі краденої техніки.
Зазначається, що спочатку злодії викрадали будівельну та сільськогосподарську техніку, оснащену пристроями GPS для точного керування трактором на полі, що обробляється.
Нагадаємо, Британія оголосила про нові санкції проти Росії.
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