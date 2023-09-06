У Британії знищать телефони глави МЗС і членів делегації, які відвідали Китай — Daily Mail

15:45 31 серпня Київ, Україна

Комп'ютери членів делегації, які разом із міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі відвідали Китай, "почистять", а видані їм на період поїздки телефони знищать, щоб уникнути ризиків шпигунства з боку китайських спецслужб.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на джерела у британському уряді.

За словами джерел, Клеверлі та члени його делегації пройшли тижні підготовки з безпеки перед тим, як вирушити до Пекіна, щоб не стати жертвами шпигунських прийомів китайських спецслужб.

На думку експертів з безпеки, візит чиновників, ймовірно, сприймався Пекіном як чудова можливість скомпрометувати Британію чи отримати цінну інформацію.
"Державні службовці повинні розраховувати, що їхні будинки будуть оснащені пристроями звуко- та відеозапису, і що готельний номер не є приватним простором", - сказало джерело в уряді.
Чиновників також попередили про "медові пастки", коли "гламурні жінки" можуть використовуватися для крадіжок та шантажу.

Всім, хто супроводжував міністра закордонних справ, заборонили брати з собою власні смартфони та ноутбуки, а на період відрядження видали спеціально придбані нові пристрої.

Після повернення до Великобританії жорсткі диски з комп'ютерів усіх членів делегації будуть вилучені та очищені, а "одноразові" телефони знищать через загрозу проникнення в них шкідливого програмного забезпечення.