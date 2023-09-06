У Британії знищать телефони глави МЗС і членів делегації, які відвідали Китай — Daily Mail

Комп'ютери членів делегації, які разом із міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі відвідали Китай, "почистять", а видані їм на період поїздки телефони знищать, щоб уникнути ризиків шпигунства з боку китайських спецслужб.
Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на джерела у британському уряді.
За словами джерел, Клеверлі та члени його делегації пройшли тижні підготовки з безпеки перед тим, як вирушити до Пекіна, щоб не стати жертвами шпигунських прийомів китайських спецслужб.
На думку експертів з безпеки, візит чиновників, ймовірно, сприймався Пекіном як чудова можливість скомпрометувати Британію чи отримати цінну інформацію.
Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на джерела у британському уряді.
За словами джерел, Клеверлі та члени його делегації пройшли тижні підготовки з безпеки перед тим, як вирушити до Пекіна, щоб не стати жертвами шпигунських прийомів китайських спецслужб.
На думку експертів з безпеки, візит чиновників, ймовірно, сприймався Пекіном як чудова можливість скомпрометувати Британію чи отримати цінну інформацію.
Чиновників також попередили про "медові пастки", коли "гламурні жінки" можуть використовуватися для крадіжок та шантажу.
Всім, хто супроводжував міністра закордонних справ, заборонили брати з собою власні смартфони та ноутбуки, а на період відрядження видали спеціально придбані нові пристрої.
Після повернення до Великобританії жорсткі диски з комп'ютерів усіх членів делегації будуть вилучені та очищені, а "одноразові" телефони знищать через загрозу проникнення в них шкідливого програмного забезпечення.
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