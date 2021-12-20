У Британії розбився реактивний літак Hawk T1

15:21 25 березень Київ, Україна

У графстві Корнуолл, що на південному заході Англії, зазнав аварії реактивний літак Hawk T1 ВПС Великобританії, два пілоти встигли катапультуватися.



Про це повідомляє Express.



Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою авіакатастрофою.

«Двоє пілотів в цей час проходять медогляд після катапультування. Розслідування інциденту почнеться найближчим часом», - йдеться в заяві Міноборони Великобританії.

Sky News зазначає, що двоє пілотів змогли катапультуватися, проте отримали легкі ушкодження. Місцеві служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що літак розбився через несправність двигуна.



До місця інциденту вже направлені як мінімум два медичних вертольоти. Також ВМС Франції і Нідерландів надають свою допомогу.



