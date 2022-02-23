У Британії провели випробування реактивного ранця парамедика. Відео

16:20 30 вересень Київ, Україна

У Великобританії пройшло успішне випробування першого у світі реактивного ранця парамедика, за допомогою пристрою лікарю-пілотові вдалося подолати відстань, яка пішки займає 25 хвилин, за 90 секунд.

Про це повідомляє Служба швидкої медичної допомоги Great North.

Засновник компанії Gravity Industries Річард Браунінг під час пробного польоту долетів на місце "події" всього за 90 секунд. Щоб дістатися на місце призначення пішки, рятівнику треба було б 25 хвилин.



Пілотові-лікарю необхідні спеціальні навички та хороша фізична підготовка під час використання реактивного ранця.





Випробування продемонстрували великий потенціал використання реактивних ранців для надання медичної допомоги в критичних ситуаціях.