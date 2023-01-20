У Британії запропонували "гібридний" трибунал для росії

18:03 20 січня Київ, Україна

Великобританія приєдналася до групи міжнародних партнерів, які вимагатимуть кримінальної відповідальності за вторгнення росії в Україну.



Про це заявив глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі, повідомляється на сайті британського уряду у п'ятницю, 20 січня.

"Ці звірства не повинні залишитися безкарними. Саме тому Великобританія ухвалила запрошення України приєднатися до цієї коаліції, запропонувавши свій юридичний досвід для вивчення можливостей залучення російських лідерів до повної відповідальності за їхні дії”, – сказав Клеверлі.

Зазначається, що участь Британії міститиме оцінку можливості створення нового "гібридного" трибуналу, спеціалізованого суду, інтегрованого до національної системи правосуддя України з міжнародними елементами.