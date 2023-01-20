У Британії запропонували "гібридний" трибунал для росії

Великобританія приєдналася до групи міжнародних партнерів, які вимагатимуть кримінальної відповідальності за вторгнення росії в Україну.
Про це заявив глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі, повідомляється на сайті британського уряду у п'ятницю, 20 січня.
Про це заявив глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі, повідомляється на сайті британського уряду у п'ятницю, 20 січня.
Зазначається, що участь Британії міститиме оцінку можливості створення нового "гібридного" трибуналу, спеціалізованого суду, інтегрованого до національної системи правосуддя України з міжнародними елементами.
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