У Британії та Ірландії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ

На території Великобританії та Північної Ірландії розпочалася підготовка базового рівня молодших командирів ЗСУ.
Про це 5 жовтня повідомили у Генеральному штабі.
Наголошується, що курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу з урахуванням бойового досвіду Збройних сил України та охоплює заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовки, а також міжнародного гуманітарного права.
Наголошується, що курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу з урахуванням бойового досвіду Збройних сил України та охоплює заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовки, а також міжнародного гуманітарного права.
Наголошується, що курс розширив наявну програму навчань на території Великобританії, яка передбачала лише базову загальновоєнну підготовку.
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