У Британії та Ірландії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ

13:57 05 жовтня Київ, Україна

На території Великобританії та Північної Ірландії розпочалася підготовка базового рівня молодших командирів ЗСУ.

Про це 5 жовтня повідомили у Генеральному штабі.



Наголошується, що курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу з урахуванням бойового досвіду Збройних сил України та охоплює заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовки, а також міжнародного гуманітарного права.

"Тренування проводяться українськими та британськими інструкторами із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки. Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень до підрозділів різних родів військ”, - уточнили у Генштабі.



Наголошується, що курс розширив наявну програму навчань на території Великобританії, яка передбачала лише базову загальновоєнну підготовку.