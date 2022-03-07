У Бразилії місто опинилося на облоговому положенні через масову вендету

У місті Манаус, в Бразилії, закрили школи і зупинили транспорт, через помсту банд наркоторговців після вбивства їхнього ватажка.
Про це пише The Guardian.
Як наголошується, в ході поліційної спецоперації в суботу ввечері був убитий місцевий наркоторговець Ерік Батіста Коста.
Як наголошується, в ході поліційної спецоперації в суботу ввечері був убитий місцевий наркоторговець Ерік Батіста Коста.
Після цього в Манаусі почався масштабний вуличний терор. Бандити підірвали 21 автомобіль, спалили кілька автобусних станцій, відділення банків, навіть обстріляли поліційну дільницю. Городяни бояться залишати свої будинки.
Про постраждалих в результаті цих подій не повідомляється. На сьогодні поліція заарештувала 29 осіб, підозрюваних у скоєнні цих атак.
Насильство також ускладнило проведення кампанії вакцинації від коронавірусу в місті.
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