У Бразилії місто опинилося на облоговому положенні через масову вендету

07:59 09 червень Київ, Україна

У місті Манаус, в Бразилії, закрили школи і зупинили транспорт, через помсту банд наркоторговців після вбивства їхнього ватажка.

Про це пише The Guardian.



Як наголошується, в ході поліційної спецоперації в суботу ввечері був убитий місцевий наркоторговець Ерік Батіста Коста.





Після цього в Манаусі почався масштабний вуличний терор. Бандити підірвали 21 автомобіль, спалили кілька автобусних станцій, відділення банків, навіть обстріляли поліційну дільницю. Городяни бояться залишати свої будинки.

Про постраждалих в результаті цих подій не повідомляється. На сьогодні поліція заарештувала 29 осіб, підозрюваних у скоєнні цих атак.



Насильство також ускладнило проведення кампанії вакцинації від коронавірусу в місті.