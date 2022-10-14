У Братиславі підліток застрелив двох чоловіків біля гей-бару та вчинив самогубство

08:36 14 жовтня Київ, Україна

У столиці Словаччини, Братиславі, 19-річний підліток відкрив стрілянину біля гей-бару "Тепларен", внаслідок якої двоє чоловіків загинули та одна жінка отримала поранення. Після цього він застрелився сам.



Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.



Перед скоєнням злочину 19-річний Юрай К. (його повне ім'я поліція не розкриває) опублікував у соцмережах "маніфест" на 60 сторінок, у якому стверджував, що світ контролювали євреї, а покінчити з цим може лише їхнє вбивство.



У "маніфесті" він згадує і про психологічні проблеми та булінг, з яким стикався. Поштовхом до скоєння вбивства назвав напад на мечеть у новозеландському місті Крайстчерч радикала Брентона Тарранта у 2019 році, внаслідок якого загинула 51 особа.



Через кілька годин після нападу він написав на дискусійному форумі 4chan, де часто публікуються маніфести ультраправих та серійних убивць, що метою його нападу мав стати прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер, але "не пощастило".



Близько опівночі підліток розмістив у Twitter два повідомлення про те, що хоче накласти на себе руки. Наступного дня поліція виявила його тіло, мабуть, біля центрального вокзалу Братислави.



Деякі користувачі впізнали стрільця за фотографіями та опублікували його повне ім'я. Таким чином з'ясувалося, що батько Юрія К. є братиславським бізнесменом, який був кандидатом на парламентських виборах від колишньої партії "Влада".



Інцидент розслідує Національне агентство боротьби зі злочинністю Словаччини як навмисне вбивство з мотиву ненависті щодо гомосексуалів. Правоохоронці вважають, що Юрай К. не мав спільників.