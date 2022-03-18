В Ботсвані виявлено алмаз вагою майже чверть кілограма

18:06 17 червня Київ, Україна





Про це йдеться в пресслужбі уряду країни.



Знахідка належить алмазній компанії Debswana, якою спільно управляють ботсванський уряд і найбільша в світі алмазодобувна компанія De Beers. На руднику Джваненг в африканській країні Ботсвана знайдений третій за величиною алмаз в світі вагою 1 098 каратів, а це приблизно 220 грамів.Про це йдеться в пресслужбі уряду країни.Знахідка належить алмазній компанії Debswana, якою спільно управляють ботсванський уряд і найбільша в світі алмазодобувна компанія De Beers.

"Виторг від продажу алмазів піде на національний розвиток країни", - запевнили в уряді африканської держави.

Цей "гігант" лише трохи поступився "номеру два" в списку найбільших алмазів в історії - Lesedi La Rona (1109 каратів), який теж був знайдений в Ботсвані шість років тому і проданий за 53 млн доларів.



Першим в рейтингу залишається легендарний "Куллінан" - цей камінь в 3106 каратів виявили в ПАР в далекому 1905 році. Згодом його розділили на більш дрібні камені - деякі з них досі прикрашають корону британської монаршої родини.