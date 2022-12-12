У великих аеропортах Британії скасовано десятки рейсів через негоду

09:26 12 грудня Київ, Україна

У трьох великих британських аеропортах 11-12 грудня через сильні снігопади скасовано або відкладено десятки рейсів.



Про це повідомляє ВВС.



В аеропорту "Хітроу" тільки в неділю скасували понад 50 рейсів через обмеження на те, скільки літаків можна прийняти і відправити протягом години. Пасажирів попередили, що проблеми очікуються й у понеділок.



Аеропорт "Станстед" оголосив про повне призупинення роботи - злітно-посадкова смуга стала надто небезпечною для використання.



Скасовуються та відкладаються рейси також в аеропорту "Гатвік".



На більшій території Британії у ці дні – сильні снігопади, ожеледиця, погана видимість. Через негоду спостерігаються затримки також на залізниці.