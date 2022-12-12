У Болгарії затримали автобус із 70 нелегальними мігрантами

08:51 12 грудня Київ, Україна

На автомагістралі Тракія у Болгарії затримали автобус із 70 нелегальними мігрантами.

Про це повідомили у МВС Болгарії.

Пасажирський автобус було перевірено під час лінійного контролю співробітниками дорожньої поліції на 265 км у напрямку до Софії. Повідомляється, що автобус перебував на стоянці після того, як трохи постраждав в аварії.

Серед нелегалів були лише чоловіки. Вони не мали документів, але вони заявили, що мають афганське походження. Також з ними було двоє громадян Румунії, які й перевозили їх.

За інформацією поліції, вік затриманих від 13 до 38 років. При цьому, 14 з них було надано медичну допомогу, оскільки вони були виснажені та ослаблені.

Щодо румунських громадян відкрито досудове провадження.