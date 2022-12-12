На автомагістралі Тракія у Болгарії затримали автобус із 70 нелегальними мігрантами.
Про це повідомили у МВС Болгарії.
Пасажирський автобус було перевірено під час лінійного контролю співробітниками дорожньої поліції на 265 км у напрямку до Софії. Повідомляється, що автобус перебував на стоянці після того, як трохи постраждав в аварії.
Серед нелегалів були лише чоловіки. Вони не мали документів, але вони заявили, що мають афганське походження. Також з ними було двоє громадян Румунії, які й перевозили їх.
За інформацією поліції, вік затриманих від 13 до 38 років. При цьому, 14 з них було надано медичну допомогу, оскільки вони були виснажені та ослаблені.
Щодо румунських громадян відкрито досудове провадження.
Про це повідомили у МВС Болгарії.
Пасажирський автобус було перевірено під час лінійного контролю співробітниками дорожньої поліції на 265 км у напрямку до Софії. Повідомляється, що автобус перебував на стоянці після того, як трохи постраждав в аварії.
Серед нелегалів були лише чоловіки. Вони не мали документів, але вони заявили, що мають афганське походження. Також з ними було двоє громадян Румунії, які й перевозили їх.
За інформацією поліції, вік затриманих від 13 до 38 років. При цьому, 14 з них було надано медичну допомогу, оскільки вони були виснажені та ослаблені.
Щодо румунських громадян відкрито досудове провадження.
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