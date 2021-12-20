У Болгарії в ДТП загинули 46 людей

07:47 24 листопад Київ, Україна

У Болгарії сталася масштабна ДТП , в якій загинуло щонайменше 46 осіб, у тому числі 12 дітей, ще 7 людей травмовано. Всього в автобусі перебувало понад 50 пасажирів та два водії. Багато пасажирів автобуса були громадянами Північної Македонії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв.



Трагедія сталася 23 листопада близько першої години ночі на автомагістралі "Стума" на південь від Софії. Автобус з не встановлених причин врізався в паркан і перекинувся. За повідомленнями, загиблих було багато, оскільки в автобусі спалахнула пожежа. Коли саме стався спалах – до або після зіткнення – також невідомо. Справу про ДТП розслідує Генеральна прокуратура Болгарії.



Майже всі пасажири автобуса були громадянами Північної Македонії, але серед жертв громадянин Сербії та громадянин Бельгії. Автобус був зареєстрований у Скоп'є. Він прибув до Болгарії з Туреччини та прямував до Північної Македонії. Автокатастрофа сталася на ділянці траси в горбистій місцевості, де аварії трапляються часто. В.о. прем'єр-міністра Болгарії Стефан Янев заявив, що глибоко вражений тим, що сталося, і назвав це величезною трагедією.



Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття рідним та близьким громадян Північної Македонії, які загинули в масштабній ДТП у Болгарії. Він не повідомив, чи є серед загиблих громадяни України.