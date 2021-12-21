У Болгарії тривають антиурядові протести

У Болгарії не вщухають акції, що організовуються противниками чинної влади. Вони вимагають відставки прем'єр-міністра і обурені його відмовою.

Учасники антиурядових протестів, які вже 34 дня тривають в Болгарії, вирішили знову перекрити одну з ключових вулиць болгарської столиці і перехрестя в районі Софійського університету, лише в понеділок звільнений від наметової блокади

Про це було заявлено на антиурядовому мітингу, який в ці хвилини триває в центрі болгарської столиці. Учасники протесту висловили обурення відмовою прем'єр-міністра Бойко Борисова подати у відставку і вирішили відновити табір, демонтований ними в понеділок, а також організувати там дискусійний клуб і спортивний майданчик.

На даний момент наметові містечка учасників акції встановлені на центральній софійській магістралі - Цариградско шосе - в районі Орлова мосту і площі Незалежності, між будівлями уряду, Народних зборів (парламенту) і адміністрації президента.

підтримка вчених

Свою підтримку учасникам протестів висловили в понеділок 170 вчених Болгарської академії наук, які опублікували відкритий лист, в якому підкреслюється, що "управлінський свавілля уряду загрожує основам держави"

"Зростаючий управлінський свавілля уряду загрожує основам нашої держави. Некомпетентні і корупційні практики кон'юнктурної коаліції призвели Болгарію на саме дно всіх громадських і статистичних оцінок ", - наголошується в документі.

Вчені стверджують, що кошти з європейських фондів, які виділяються на розвиток країни, витрачаються безвідповідально і розподіляються за партійними і корупційним схемам. У критичній ситуації знаходиться освіту, за результатами тестування все більше кількість школярів виявляються функціонально неписьменними. Принизливим вони назвали ставлення до вчених, зарплата яких (в основному молодих фахівців), менше ніж зарплата прибиральниць. Вчені піддали критиці дії влади в умовах поширення коронавируса.

протести тривають

У традиційному мітингу і ході, який почався о 20:00 (час збігається з московським), беруть участь кілька тисяч чоловік. Протестуючі закидали будівлю уряду помідорами і зеленими маркерами для гри в пейнтбол. А на мітингу прозвучали традиційні заклики до відставки уряду і головного прокурора Івана Гешева. Пізніше центральними вулицями болгарської столиці пройде масовий хід.

Акції протесту пройшли в Варні, Бургасі, Стара Загорі, Габрове і інших містах країни.

Учасники протестів твердять, що кабінет міністрів загруз в корупції і за час своєї роботи не зміг забезпечити громадянам благополучне життя і гідну заробітну плату. Гешева протестуючі звинувачують в нападках на президента Румена Радєва, організації показових обшуків і арештів.

Перша масова акція протесту пройшла в Болгарії 9 липня, тоді у будівлі адміністрації президента на підтримку Радєва зібралися більше тисячі осіб, включаючи представників різних політичних партій і громадських організацій. З того дня мітинги і ходи під гаслом "Захистимо демократію!" стали щоденними, в них беруть участь переважно молоді люди.

Чергове засідання уряду Болгарії пройде в середу в режимі відеоконференції. У четвер заплановано проведення позачергового засідання Народних зборів (парламенту) країни, яке проводиться на вимогу депутатів опозиційної Болгарської соціалістичної партії, парламентарії планують заслухати доповідь прем'єр-міністра Бойко Борисова про ситуацію в країні і необхідності актуалізації бюджету.