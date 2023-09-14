У Болгарії збудують нову військову базу НАТО

На території Болгарії до 2025 року буде побудовано нову військову базу НАТО для багатонаціональної бойової групи Альянсу.
Про це пише BTA.
Як повідомив міністр оборони країни Тодор Тагарєв під час слухань у парламентському комітеті з питань оборони, будівництво інфраструктури — казарм, складів для зберігання техніки, доріг — коштуватиме понад 100 мільйонів левів (близько 55 мільйонів доларів США).
Міністерство оборони Болгарії має у своєму розпорядженні бюджетні ресурси для розробки проєкту, частину необхідних ресурсів надасть НАТО, уточнив Тагарєв. За словами міністра, рішення про місце дислокації бази НАТО ще не було ухвалено.
Зазначається, що база бойової групи має бути готова до 2025 року. Основна частина офіцерів прибуде з Італії. Бойова група матиме оборонні функції у разі загрози агресора. Близько тисячі військовослужбовців бойової групи перебувають у Болгарії, на американській базі Ново Село.
Про це пише BTA.
Як повідомив міністр оборони країни Тодор Тагарєв під час слухань у парламентському комітеті з питань оборони, будівництво інфраструктури — казарм, складів для зберігання техніки, доріг — коштуватиме понад 100 мільйонів левів (близько 55 мільйонів доларів США).
Міністерство оборони Болгарії має у своєму розпорядженні бюджетні ресурси для розробки проєкту, частину необхідних ресурсів надасть НАТО, уточнив Тагарєв. За словами міністра, рішення про місце дислокації бази НАТО ще не було ухвалено.
Зазначається, що база бойової групи має бути готова до 2025 року. Основна частина офіцерів прибуде з Італії. Бойова група матиме оборонні функції у разі загрози агресора. Близько тисячі військовослужбовців бойової групи перебувають у Болгарії, на американській базі Ново Село.
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