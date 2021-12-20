У Болгарії оголосили результати екзитполів виборів президента - лідирує Румен Радєв

11:44 22 листопад Київ, Україна

Проросійського президента Болгарії Румена Радєва знову обрано президентом.



Підсумки голосування остаточно ще не підбиті, проте, за даними екзитполів з виборчих дільниць, немає сумнівів у перемозі Радєва – він набрав близько 67% голосів. Його основний конкурент Анастас Герджиков набрав трохи більше 33%.



Явка на ці президентські вибори склала близько 30%.

Зазначимо, закордонні політологи схильні вважати Румена Радєва прихильником політики російського президента Володимира Путіна. Після окупації українського півострова Росією у 2014 році Радєв констатував факт належності Криму до РФ.

Також Радєв завжди наполягав, що Софія не може мати ворожнечу з Москвою. Він наголошував на важливості російсько-болгарського діалогу, а політику запровадження нових антиросійських санкцій через Крим вважав несправедливою.