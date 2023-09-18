У Болгарії на узбережжі знайшли дрон із вибухівкою

12:16 18 вересня Київ, Україна

У Болгарії на узбережжі Тюленове виявили дрон невідомого походження. Його знайшли випадково пізно увечері у неділю, 17 вересня.

Про це повідомляє news.com.



За даними ресурсу, йдеться про безпілотник з вибуховим пристроєм.



Яким чином дрон опинився на болгарському березі — чи впав з повітря, чи його змило течією, — невідомо. Про приналежність дрону інформації також немає. Сигнал про знахідку надійшов на номер екстреної служби 112. В цей час територія на узбережжі оточена.

Мер муніципалітету Шабла Маріан Жечов пояснив, що очікується прибуття групи із Міністерства оборони.

"Вчора ввечері близько 21:30 мені надійшов дзвінок про те, що хвилями винесено подібний об'єкт. Станом на 22:10 минулої ночі територія перегороджена. Є наказ оточити територію для захисту життя та здоров'я людей, які мешкають у цьому районі, до прибуття керівництва Міноборони", - зазначив Жечов.

На питання, чи відоме походження безпілотника, мер Шабла зазначив, що "з того, що видно здалеку, це один із тих, який використовувався на війні в Україні".



У командуванні Військово-морських сил Радіо Варна повідомили, що група пошуку нерозірваних боєприпасів зараз прямує до Тюленового. У ВМС уточнили, що для них найважливіше – це безпека, тому міна буде знешкоджена на місці або відбуксована до іншого місця, де її можна безпечно знищити. Пізніше буде оприлюднено офіційну інформацію штабу ВМС у справі.



Знахідка розташована прямо біля селищної пристані.