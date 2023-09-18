У Болгарії на узбережжі знайшли дрон із вибухівкою

У Болгарії на узбережжі Тюленове виявили дрон невідомого походження. Його знайшли випадково пізно увечері у неділю, 17 вересня.
Про це повідомляє news.com.
За даними ресурсу, йдеться про безпілотник з вибуховим пристроєм.
Яким чином дрон опинився на болгарському березі — чи впав з повітря, чи його змило течією, — невідомо. Про приналежність дрону інформації також немає. Сигнал про знахідку надійшов на номер екстреної служби 112. В цей час територія на узбережжі оточена.
За даними ресурсу, йдеться про безпілотник з вибуховим пристроєм.
Яким чином дрон опинився на болгарському березі — чи впав з повітря, чи його змило течією, — невідомо. Про приналежність дрону інформації також немає. Сигнал про знахідку надійшов на номер екстреної служби 112. В цей час територія на узбережжі оточена.
Мер муніципалітету Шабла Маріан Жечов пояснив, що очікується прибуття групи із Міністерства оборони.
На питання, чи відоме походження безпілотника, мер Шабла зазначив, що "з того, що видно здалеку, це один із тих, який використовувався на війні в Україні".
У командуванні Військово-морських сил Радіо Варна повідомили, що група пошуку нерозірваних боєприпасів зараз прямує до Тюленового. У ВМС уточнили, що для них найважливіше – це безпека, тому міна буде знешкоджена на місці або відбуксована до іншого місця, де її можна безпечно знищити. Пізніше буде оприлюднено офіційну інформацію штабу ВМС у справі.
Знахідка розташована прямо біля селищної пристані.
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