У Берліні виявили історичний тунель

12:35 18 червня Київ, Україна

У процесі будівництва в Берліні, столиці Німеччини, було виявлено тунель, пов'язаний з історією Німецької Демократичної Республіки (НДР), що використовувався для втечі на територію Федеративної Республіки Німеччина (ФРН).



Інформація про це з'явилася у Berliner Zeitung.



Тунель був виявлений на межі районів Мітте та Веддінг у Берліні і має дуже невеликі розміри – всього 50 см завширшки та 70 см заввишки.



Представники Державного відомства з охорони пам'яток повідомили, що існування цього тунелю було відоме, проте геофізичні дослідження дозволили встановити його глибину.



Цікаво відзначити, що тунель був створений у період існування Берлінської стіни, що розділяла місто в період розподілу Німеччини.



Будівельники, які виявили тунель, заявили про свій намір не руйнувати його або заливати бетоном, а натомість заповнити його рідким ґрунтом.



Друга світова війна призвела до розподілу Берліна між союзниками. Західна частина контролювалася країнами Заходу, а східна частина була під контролем Радянського Союзу.



Берлінська стіна була побудована для запобігання еміграції мешканців із соціалістичної частини міста до демократичних районів. Стіна існувала з 1961 по 1989 рік.