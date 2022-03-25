У білоруських школах пройшов єдиний інформаційний час методич Кремля

17:38 25 березня Київ, Україна

У четвер 24 березня в Білорусі пройшла єдина інформаційна година, присвячена насамперед подіям в Україні. На ньому школярам хотіли розповісти про миролюбну політику Білорусі та сформувати «впевненість у мирному вирішенні міжнародної напруги біля кордонів Республіки Білорусь».

Про це повідомляє білоруське видання "Дзеркало".



"Фото зруйнованого Харкова - це брехня, знімки Бейрута"

Читачка, яка навчається у 74-й гімназії у Мінську, розповідає, що вчора в актовому залі збирали всіх старшокласників. Їм говорили про нейтральну позицію Білорусі у «рятувальній операції», що інформації в телеграм-каналах вірити не можна, а фото зруйнованого Харкова насправді фото Бейрута. Ще порівняли гімни Білорусі, Франції та України, і порівняння виявилося нібито на нашу користь. Адже

у білоруському гімні прямо сказано: «білоруси – мирні люди», а в інших країнах акценти на війну та боротьбу за свої права.

Отак школярка описала атмосферу в залі: «Хтось мовчав, хтось приколювався, доки чоловік на сцені стояв і не розумів жартів, хтось зітхав від розуміння, яку брехню нам намагаються вбити в голову».



Схожа риторика звучала у 61-й гімназії Мінська. За словами читачки, яка навчається там у старших класах, інформаційна година розпочалася із зачитування інформації про прийняття нової Конституції.. Після цього йшлося про те, що те, що відбувається в Україні, — це війна НАТО з Росією, і тому «Росія все правильно робить — захищається від Заходу». Ще показали відео ОНТ та Fox News, розповідає дівчина. Точного змісту вона не пам'ятає, але додає: «Щось проросійське».



Говорили і про фейки, про те, що всьому вірити зараз не можна, продовжує школярка. Але самі учні до такої інформації ставляться досить критично: «Більшість усе розуміє з 2020 року, і знає, що таку пропаганду треба просто пересидіти. Майже всі хлопці з мого класу викладали щось у сториз на підтримку України».



У 115-й школі у Мінську школярам говорили схожі речі, розповідає читач, але головною темою стала миролюбна політика нашої країни. Там наголосили, стверджує учень, що Білорусь — мирна країна, яка не бере участі у цій війні, інформація про снаряди з нашої території — фейк, а білоруські військові точно не воюватимуть в Україні.



Просто розмовами тут не обмежилися: вигадали активність. Співрозмовник розповідає, що кожному учневі дали голуба з оливковою гілкою та сказали помінятися із сусідом по парті, кажучи при цьому добрі слова. Сам читач цього робити не став.



В одному із середніх класів школи № 31 Могильова інформаційну годину розпочали з теми Хатині, розповідає нам читачка, а потім плавно перейшли до теми війни України та Росії.

"Нам казали, що Хатинь підпалили за наказом Степана Бандери, який був українським зрадником, а тепер Зеленський зробив його героєм України", - продовжує дівчина.. Звучало багато тез з державного телебачення: «Росія має звільнити Україну від фашистів», «без Росії ми не проживемо», «російська армія стріляє тільки по військових», а у пологовому будинку в Маріуполі «не було породіль і все це фейк».

На все це ніхто зі школярів не заперечував, але самій співрозмовниці слухати таке було неприємно: рідні дівчата живуть в Україні і тепер ховаються у підвалах.



Цікаво, що про війну в Україні вчора намагалися пояснити навіть першокласникам. Про це розповіла читачка видання «Дзеркало», дочка якої навчається в одній із шкіл у Дзержинському районі:

«Ввечері дитина намагалася донести мені погано зрозумілі для неї факти про Бандеру та проводила аналогію з подіями нашого часу. Мовляв, російські солдатики рятують людей України від таких поганих дядьків, як цей палій дітей. А наші білоруські солдатики їм у всьому допомагають». Почувши таке від дочки, співрозмовниця всерйоз задумалася про переведення дівчинки до іншої школи.

Про війну в Україні розповідали і доньки читачки, яка навчається у сьомому класі в одній із шкіл Мінського району. Окрім уже звичних фраз про миролюбність Білорусі, «спецоперацію проти нацистів» та фейки в інтернеті там ще пояснили, чому війська Росії на нашій території, каже співрозмовниця. Педагог заявив, що ми просто не можемо їх вигнати, тому що Росія нам «рідна». До того ж спочатку вчителька сказала, що вислухає думку кожного, але коли один із учнів став заперечувати, йому запропонували «замовчати зараз і не лізти в політику». Щоправда, у 10 класі тієї ж школи, в якій у читачки навчається син, жодної інформаційної години вчора не було.



«Дружба та добросусідство – це головне»

Про війну в Україні цієї інформаційної години говорили не скрізь: у деяких школах, здається, спробували просто розповіли про важливість «світу у всьому світі».



Таке, наприклад, говорили учням 20-ї школи Мінська. Учнів середньої та старшої школи там зібрали в актовій залі.

«Розповідь розпочали із спогадів про те, через скільки воєн пройшла Білорусь, — розповідає читачка, яка навчається у цій школі. — Нагадували, що наш народ і наша територія завжди страждали у всіх конфліктах».

Школярам говорили про концтабори, показували фото, пояснювали, що ми зараз живемо у мирний час, і це треба цінувати. Одного разу згадали, що «деякі країни і в наші дні перебувають у напруженій ситуації», продовжує читачка, але як приклад навели не Україну. Завершився інформаційний час думкою у тому, що «дружба і добросусідство — це головне».



У 101-й школі Мінська теми війни в Україні теж не стосувалися, каже батько школярки, яка там навчається. Принаймні у класі його дочки.



"Нічого з рекомендованого плану я не зачитувала"

Крім школярів та їхніх батьків виданню писали і вчителі, які вчора не проводили інформаційний годинник із заданої теми. Наприклад, читачка, яка працює в одній із Мінських шкіл, розповіла, що не зачитувала дітям нічого У 101-й школі Мінська теми війни в Україні теж не стосувалися, каже батько школярки, яка там навчається. Принаймні у класі його дочки.Крім школярів та їхніх батьків виданню писали і вчителі, які вчора не проводили інформаційний годинник із заданої теми. Наприклад, читачка, яка працює в одній із Мінських шкіл, розповіла, що не зачитувала дітям нічого із рекомендованого плану

"Ми поговорили про багатонаціональність нашої країни, про підсумки перепису населення, малювали плакати на тему світу", - каже співрозмовниця. Але, за її словами, якби хтось із адміністрації прийшов на урок, «довелося б щось говорити».

Те саме розповіла ще одна вчителька, яка працює у столичній школі. Вчорашню інформаційну годину вона провела, але тему війни в Україні ніяк не торкалася. До того ж, співрозмовниця переконана, що «ніхто у школі не обговорював війну».

«Мені відома думка багатьох моїх колег щодо ситуації в Україні, і навіть якби були рекомендації зверху, що суперечили їх думці, більшість відмовилася б говорити дітям неправду», — резюмувала співрозмовниця.