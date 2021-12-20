У Білому домі пройде перша пресконференція Байдена на посаді президента

Сьогодні в Білому домі Джозеф Байден проведе свою першу на посаді президента США пресконференцію.
Про це повідомив телеканал CNN.
Відзначається, що захід відбудеться на 65 день президентства демократа - найтриваліший за останні сто років термін з моменту інавгурації до зустрічі з пресою. Зазвичай американські лідери скликали пресконференції в перші 40 днів перебування на посаді.
Так, через пандемію коронавірусу в Східний зал Білого дому запрошені лише 30 журналістів. Байден очікує, що пресою будуть порушені такі питання, як пандемія, мігрантська криза і виведення військ з Афганістану.
За даними телеканалу, сам же президент готується оголосити про нову мету вакцинації в США.
Також про підготовку глави Білого дому до спілкування з журналістами розповіла його прессекретарка Джен Дженніфер Псакі.
Відзначається, що захід відбудеться на 65 день президентства демократа - найтриваліший за останні сто років термін з моменту інавгурації до зустрічі з пресою. Зазвичай американські лідери скликали пресконференції в перші 40 днів перебування на посаді.
Так, через пандемію коронавірусу в Східний зал Білого дому запрошені лише 30 журналістів. Байден очікує, що пресою будуть порушені такі питання, як пандемія, мігрантська криза і виведення військ з Афганістану.
За даними телеканалу, сам же президент готується оголосити про нову мету вакцинації в США.
Також про підготовку глави Білого дому до спілкування з журналістами розповіла його прессекретарка Джен Дженніфер Псакі.
Раніше Байден заявив, що до кінця травня кожен американець отримає доступ до COVID-вакцини. За його словами, до зазначеного терміну країна буде мати 600 мільйонів доз препаратів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі