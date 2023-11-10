У Білому домі підтвердили зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна 15 листопада

16:59 10 листопада Київ, Україна

Президент США Джо Байден 15 листопада зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско. Глави держав обговорять двосторонні відносини, необхідність підтримувати відкритими лінії комунікації та відповідально підходити до конкуренції.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив високопоставлений представник Білого дому, повідомляє Associated Press.



Крім того, Байден під час зустрічі із Сі Цзіньпіном хоче порушити тему поновлення контактів по лінії військових.

"Можна очікувати, що президент на зустрічі обговорить параметри такої комунікації", - наголосив представник Білого дому.

Чиновник наголосив, що Байден відданий крокам щодо відновлення контактів між військовими США та Китаю і, як очікується, наступного тижня про це буде сказано докладніше.



У Сан-Франциско з 11 по 17 листопада відбудеться саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.