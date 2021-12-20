У Белграді вишикувалися стометрові черги іноземців, які приїхали на безкоштовну вакцинацію

11:31 29 березень Київ, Україна

Величезні черги приїжджих іноземців за безкоштовною вакциною вишикувалися не тільки перед пунктом вакцинації, але і на прикордонних пунктах з Сербією.

Про це повідомляє Klix.



Жителі Боснії, Чорногорії та Північної Македонії шикувалися в довгі черги перед головним центром вакцинації.



Черги з автомобілів спостерігалися і на прикордонних переходах з Сербією.



За словами директора Офісу з питань ІТ та електронного уряду Михайла Йовановича, за три дні в Сербії прищеплювали більше ніж 22 000 іноземців.