У Белграді вишикувалися стометрові черги іноземців, які приїхали на безкоштовну вакцинацію

11:31 29 березень Київ, Україна

Величезні черги приїжджих іноземців за безкоштовною вакциною вишикувалися не тільки перед пунктом вакцинації, але і на прикордонних пунктах з Сербією.
Про це повідомляє Klix.

Жителі Боснії, Чорногорії та Північної Македонії шикувалися в довгі черги перед головним центром вакцинації.

Черги з автомобілів спостерігалися і на прикордонних переходах з Сербією.

За словами директора Офісу з питань ІТ та електронного уряду Михайла Йовановича, за три дні в Сербії прищеплювали більше ніж 22 000 іноземців.
"Вакцинація іноземців жодним чином не заважала вакцинації громадян Сербії, оскільки більше ніж 28 000 наших громадян були вакциновані за той же період вакцинами Супутник V, Sinopharm і Pfizer", - сказав він.