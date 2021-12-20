У Белграді вишикувалися стометрові черги іноземців, які приїхали на безкоштовну вакцинацію

Величезні черги приїжджих іноземців за безкоштовною вакциною вишикувалися не тільки перед пунктом вакцинації, але і на прикордонних пунктах з Сербією.
Про це повідомляє Klix.
Жителі Боснії, Чорногорії та Північної Македонії шикувалися в довгі черги перед головним центром вакцинації.
Черги з автомобілів спостерігалися і на прикордонних переходах з Сербією.
За словами директора Офісу з питань ІТ та електронного уряду Михайла Йовановича, за три дні в Сербії прищеплювали більше ніж 22 000 іноземців.
Жителі Боснії, Чорногорії та Північної Македонії шикувалися в довгі черги перед головним центром вакцинації.
Черги з автомобілів спостерігалися і на прикордонних переходах з Сербією.
За словами директора Офісу з питань ІТ та електронного уряду Михайла Йовановича, за три дні в Сербії прищеплювали більше ніж 22 000 іноземців.
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