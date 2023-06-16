У Білгородській області заявили про масований обстріл

10:00 31 травня Київ, Україна

Губернатор Білгородської області росії в'ячеслав гладков заявив про масований нічний удар по Шебекіно. За його словами, є поранені. В області із двох округів починають евакуювати дітей.

"Вночі, точніше, о 3:15, по місту було завдано масованого удару", - заявив гладков.

Він також повідомив, що в області розпочинається евакуація дітей із двох округів.

"Починаємо відсьогодні вивозити дітей із Шебекінського та Грайворонського округів. Сьогодні перші триста дітей будуть відправлені до Воронежа. Намагаюся зараз з'їздити їх провести", - написав губернатор Білгородщини.

За його словами, травмовано чотирьох людей, двох з яких доставлено до лікарні.