У Білгородській області заявили про масований обстріл
10:00 31 травня Київ, Україна
Губернатор Білгородської області росії в'ячеслав гладков заявив про масований нічний удар
по Шебекіно. За його словами, є поранені. В області із двох округів починають евакуювати дітей.
"Вночі, точніше, о 3:15, по місту було завдано масованого удару", - заявив гладков.
Він також повідомив, що в області розпочинається евакуація дітей із двох округів.
"Починаємо відсьогодні вивозити дітей із Шебекінського та Грайворонського округів. Сьогодні перші триста дітей будуть відправлені до Воронежа. Намагаюся зараз з'їздити їх провести", - написав губернатор Білгородщини.
За його словами, травмовано чотирьох людей, двох з яких доставлено до лікарні.
"Снарядами "Града" вибиті вікна, посічені фасади та покрівля у 8 багатоквартирних, 4 приватних домоволодіннях, а також школі та 2 адміністративних будівлях. Один магазин повністю згорів. Різні ушкодження мають 12 автомобілів", - заявив гладков.
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