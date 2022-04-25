У Бельгії застрягли тисячі елітних автомобілів, призначених для Росії

У порту міста Зебрюгге в Бельгії через санкції, накладені щодо росії після вторгнення в Україну, застрягли близько восьми тисяч дорогих авто, зокрема останні моделі Lexus, Cadillac і Mercedes.
Як повідомляє The Wall Street Journal, автомобілі прибули до Бельгії на початку квітня з Азії. Їх планували відправити до Росії, але автомобілі потрапили під заборону на розкіш, яку запровадили країни Євросоюзу. В рамках цих санкцій до Росії з ЄС заборонено ввозити автомобілі вартістю понад 50 тисяч євро.
Як повідомляє The Wall Street Journal, автомобілі прибули до Бельгії на початку квітня з Азії. Їх планували відправити до Росії, але автомобілі потрапили під заборону на розкіш, яку запровадили країни Євросоюзу. В рамках цих санкцій до Росії з ЄС заборонено ввозити автомобілі вартістю понад 50 тисяч євро.
Він сказав, що не знає, хто є покупцем автомобілів у Росії чи хто ними володів на момент перевезення.
Зебрюгге — один із найбільших у Європі портів з перевалки автомобілів, через який проходить понад два мільйони машин на рік. Представники порту повідомили, що для перевірки заблокували більше однієї тисячі контейнерів, призначених для Росії, і схожі проблеми мають ряд інших експортних центрів по всій Європі.
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