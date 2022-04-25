У Бельгії застрягли тисячі елітних автомобілів, призначених для Росії

14:24 25 квітня Київ, Україна

У порту міста Зебрюгге в Бельгії через санкції, накладені щодо росії після вторгнення в Україну, застрягли близько восьми тисяч дорогих авто, зокрема останні моделі Lexus, Cadillac і Mercedes.



Як повідомляє The Wall Street Journal, автомобілі прибули до Бельгії на початку квітня з Азії. Їх планували відправити до Росії, але автомобілі потрапили під заборону на розкіш, яку запровадили країни Євросоюзу. В рамках цих санкцій до Росії з ЄС заборонено ввозити автомобілі вартістю понад 50 тисяч євро.

«Автомобілі потрапили під заборону на експорт предметів розкоші, але тут також застрягла ціла низка інших товарів, що підпадають під інші санкції.. Автомобілі, швидше за все, не перевозитимуть упродовж тривалого часу, оскільки вони, ймовірно, будуть продані на інші ринки», - повідомив директор автомобільного терміналу порту Марк Адріансенс.

Він сказав, що не знає, хто є покупцем автомобілів у Росії чи хто ними володів на момент перевезення.



Зебрюгге — один із найбільших у Європі портів з перевалки автомобілів, через який проходить понад два мільйони машин на рік. Представники порту повідомили, що для перевірки заблокували більше однієї тисячі контейнерів, призначених для Росії, і схожі проблеми мають ряд інших експортних центрів по всій Європі.