У Бельгії викриті ватажки найбільшого наркокартелю

21:55 21 грудня Киев, Украина

Співробітники бельгійської та німецької поліції затримали громадян Албанії та Латвії, які були найбільшими наркобаронами Європи.

Про це повідомляє Deutsche Welle 21 грудня.



Серед затриманих - 34-річний громадянин Албанії і 35-річний громадянин Латвії, які, за даними слідства, не тільки очолювали угруповання, а й були сполучними ланками між американськими наркокартелями і скупниками кокаїну в Європі.



В ході операції також конфісковано кілька сотень тисяч євро і 187 кілограмів кокаїну.



Розслідування почали після того, як знайшли майже 200 кілограмів кокаїну в десяти баварських супермаркетах в 2017 році.



Угруповання переправляло кокаїн з Еквадору в Німеччину в коробках для бананів морем. З Гамбурга вантаж перевозили на фурах в парники для дозрівання. Злочинці вдиралися туди і забирали кокаїн з коробок для бананів. У 2018 році в рамках цієї справи було засуджено 18 осіб.