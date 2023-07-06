У Бельгії ухвалили закон про запобігання феміциду

18:34 06 липня Київ, Україна

Палата представників Бельгії ухвалила закон про запобігання феміциду*, головна мета якого – обмежити насильство проти жінок у країні.

Про це повідомило видання The Brussels Time.

"Це історичний поворотний момент у боротьбі з гендерним насильством у Бельгії", - йдеться у пресрелізі державного секретаря з питань гендерної рівності Марі-Колін Леруа.

Закон закріплює юридичне визначення феміциду, під яким розуміють навмисне вбивство жінок через їхню стать:

вбивство знайомих жінок – наприклад, скоєне теперішнім чи колишнім партнером;

вбивство незнайомих жінок – вбивство секс-працівниці клієнтом;

непрямий феміцид – загибель жінки через примусовий аборт;

вбивство через ненависть безпосередньо за гендерною ознакою.

Крім того, поняття також охоплює поняття гендерно обумовленого вбивства, яке застосовуватимуть до злочинів проти осіб, які представляють ЛГБТК+.



Текст також забезпечить збір статистичних даних про феміцид та забезпечить підготовку поліціянтів та суддів для роботи з випадками насильства над жінками.

"Важливо боротися, але також важливо святкувати перемоги", - сказала із цього приводу співавторка закону та депутатка Сара Шліц.

За даними блогу Stop Feminicide, що відстежує повідомлення у ЗМІ про вбивства жінок, з початку року в Бельгії було щонайменше 17 жертв феміциду. У 2022 році було щонайменше 24 жертви.

*Феміцид — найменування злочинів на ґрунті ненависті за ознакою статі та гендеру, що широко визначається як навмисне вбивство жінок.