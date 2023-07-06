У Бельгії ухвалили закон про запобігання феміциду

Палата представників Бельгії ухвалила закон про запобігання феміциду*, головна мета якого – обмежити насильство проти жінок у країні.
Про це повідомило видання The Brussels Time.
Закон закріплює юридичне визначення феміциду, під яким розуміють навмисне вбивство жінок через їхню стать:
- вбивство знайомих жінок – наприклад, скоєне теперішнім чи колишнім партнером;
- вбивство незнайомих жінок – вбивство секс-працівниці клієнтом;
- непрямий феміцид – загибель жінки через примусовий аборт;
- вбивство через ненависть безпосередньо за гендерною ознакою.
Крім того, поняття також охоплює поняття гендерно обумовленого вбивства, яке застосовуватимуть до злочинів проти осіб, які представляють ЛГБТК+.
Текст також забезпечить збір статистичних даних про феміцид та забезпечить підготовку поліціянтів та суддів для роботи з випадками насильства над жінками.
Текст також забезпечить збір статистичних даних про феміцид та забезпечить підготовку поліціянтів та суддів для роботи з випадками насильства над жінками.
За даними блогу Stop Feminicide, що відстежує повідомлення у ЗМІ про вбивства жінок, з початку року в Бельгії було щонайменше 17 жертв феміциду. У 2022 році було щонайменше 24 жертви.
*Феміцид — найменування злочинів на ґрунті ненависті за ознакою статі та гендеру, що широко визначається як навмисне вбивство жінок.
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