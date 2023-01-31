У Бельгії зупинять другий ядерний реактор

16:15 31 січня Київ, Україна

Увечері 31 січня у Бельгії ядерний реактор Тіанж 2 буде остаточно зупинено після 40 років роботи.



Про це йдеться у публікації Euractiv.



Таким чином, вже другий ядерний реактор у країні буде зупинено.



Відповідно до бельгійського закону 2003 року про поступову відмову від ядерної енергетики, Тіанж 2 буде відключений від мережі, незважаючи на заклики політиків з усього політичного спектру та громадських об'єднань зупинити закриття ядерних реакторів.

"Після того, як у вересні було зупинено Дул 3, завтра буде зупинено Тіанж 2. Разом вони виробляли майже стільки ж електроенергії, скільки сонце та вітер разом узяті. Трагічно. Збереження якнайбільшої кількості атомних електростанцій відкритими якнайдовше має бути абсолютним пріоритетом", - написав у понеділок консервативний політик Барт де Вевер у своєму Twitter.

П'ять ядерних реакторів залишаться працювати в Бельгії після закриття Тіанж 2. Дул 1 і 2 мають бути закриті у 2025 році.



Дул 3 закрився у вересні минулого року, що змусило громадян та некомерційні організації подати до суду на державу, ядерного оператора Engie та оператора системи передачі Elia через занепокоєння про безпеку енергопостачання в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії та напередодні важкої зими через війну росії в Україні.