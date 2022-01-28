У Бельгії почнуть видавати паспорти з героями коміксів

14:09 28 січень Київ, Україна





На сторінках нового паспорта з'являться репортер Тінтін, сині гноми Смурфи, ковбой Щасливчик Люк, вигадане створення Марсупіламі, а також персонажі сай-фай пригод «Блейка та Мортімера».



Новий паспорт буде безпечнішим завдяки персоналізованим системам захисту, каже Софі Вільмес. Телеканал RTBF зазначає, що у паспорті нового зразка буде 48 захисних елементів замість 24. У Бельгії з 7 лютого 2022 року почнуть видавати нові паспорти із зображеннями персонажів національних героїв коміксів, повідомляє глава МЗС країни Софі Вільмес.На сторінках нового паспорта з'являться репортер Тінтін, сині гноми Смурфи, ковбой Щасливчик Люк, вигадане створення Марсупіламі, а також персонажі сай-фай пригод «Блейка та Мортімера».Новий паспорт буде безпечнішим завдяки персоналізованим системам захисту, каже Софі Вільмес. Телеканал RTBF зазначає, що у паспорті нового зразка буде 48 захисних елементів замість 24.

Також за її словами, більш впізнаваний дизайн усередині паспорта вшановує культурну спадщину країни.



Бельгійськими паспортами старого зразка можна буде користуватися до закінчення терміну їхньої дії. Нові паспорти діятимуть строком на сім років для дорослих, і п'ять – для людей віком до 18 років.