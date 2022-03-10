У Білорусі YouTube-канал "вДудь" визнаний екстремістським

09:51 10 березень Київ, Україна

Інформаційну продукцію YouTube-каналу "вДудь" визнано екстремістськими матеріалами в Білорусі, повідомив ГУБОЗіК МВС.



Рішення було ухвалено судом Центрального району Мінська за матеріалами ГУБОЗіК МВС.



У повідомленні зазначено, що йдеться про три відеоролики каналу "вДудь": "Комісаренко...", "Як жити..." та "...головне медіа".



Зокрема, перший ролик - це інтерв'ю з білоруським коміком Славою Комісаренком, другий - фільм "Як жити, якщо позбавляють батьківщини" про білоруських емігрантів, і третій - інтерв'ю зі Степаном Путилом, творцем визнаного в Білорусі екстремістського телеграм-каналу NEXTA.





