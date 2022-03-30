У Білорусі заборонили вивозити базові продукти

08:17 30 березня Київ, Україна

Уряд Білорусі тимчасово заборонив вивіз із республіки окремих видів товарів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства антимонопольного регулювання та торгівлі країни 28 березня..



Постанова забороняє вивезення рису, крупи і борошна грубого помелу з жита або ячменю, зерна злаків обробленого, макаронних виробів.



Зазначається, що захід запроваджено з метою недопущення створення дефіциту, а також для дотримання продовольчої безпеки Білорусі.



Дія документа не поширюється:



- на товари, що вивозяться за межі країни для надання міжнародної гуманітарної допомоги іноземним державам на підставі рішень уряду, а також як запаси;

- на товари, що переміщуються в рамках міжнародних транзитних перевезень, що починаються та закінчуються за межами митної території ЄАЕС;

- на товари, поміщені під митні процедури у державі-члені ЄАЕС та переміщуються транзитом через білоруську територію.



Постанова діятиме протягом трьох місяців.



Нагадаємо, 12 березня в Білорусі продовжили на шість місяців введену раніше тимчасову заборону на вивіз пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, гречки, проса, тритикале та інших злаків, а також насіння ріпаку незалежно від країни походження.