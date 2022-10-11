У Білорусі зафіксували перекидання військової техніки до кордонів України

До білоруського Єльська, що межує з Україною, відправили додаткову колону військової техніки нібито для навчань.
Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
Додатковим підтвердженням цього є дані про відміну занять у музичній школі, яка розташована навпроти цих будівель. Крім того, у дворі будівлі ДАІ було помічено скупчення міліціонерів із автоматами.
Повідомляється, що 12 жовтня до міста має прибути додаткова колона військової техніки.. У зв'язку з цим усім організаціям доручили заборонити своїм працівникам тримати в руках телефони під час руху техніки, їм також рекомендовано уникати головних доріг та руху проїжджою частиною.
Відстань від Єльська до кордону з Україною не перевищує 17 км.
Повідомляється, що 12 жовтня до міста має прибути додаткова колона військової техніки.. У зв'язку з цим усім організаціям доручили заборонити своїм працівникам тримати в руках телефони під час руху техніки, їм також рекомендовано уникати головних доріг та руху проїжджою частиною.
Відстань від Єльська до кордону з Україною не перевищує 17 км.
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