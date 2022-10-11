У Білорусі зафіксували перекидання військової техніки до кордонів України

17:21 11 жовтня Київ, Україна

До білоруського Єльська, що межує з Україною, відправили додаткову колону військової техніки нібито для навчань.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

"За нашою інформацією, в Єльську (Гомельська область, Білорусь) найближчими днями пройдуть навчання біля будівель місцевого ДАІ та райвиконкому", - зазначають ЗМІ.

Додатковим підтвердженням цього є дані про відміну занять у музичній школі, яка розташована навпроти цих будівель. Крім того, у дворі будівлі ДАІ було помічено скупчення міліціонерів із автоматами.



Повідомляється, що 12 жовтня до міста має прибути додаткова колона військової техніки.. У зв'язку з цим усім організаціям доручили заборонити своїм працівникам тримати в руках телефони під час руху техніки, їм також рекомендовано уникати головних доріг та руху проїжджою частиною.



Відстань від Єльська до кордону з Україною не перевищує 17 км.