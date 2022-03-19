У Білорусі затримано 523 людини. Тихановська оголосила про початок Народного страйку

12:08 26 жовтня Київ, Україна

Напередодні Народного ультиматуму практично у всіх обласних центрах Білорусі зібралися тисячі мітингувальників, основною ідеєю яких було домогтися від Олександра Лукашенка виконання умов цього Народного ультиматуму.



За твердженням МВС Білорусі, в Мінську протестувальники «кидали каміння в службовий автотранспорт ОВС і в будівлю Центрального РУВС», після чого до них застосували спецзасоби «для припинення протиправних дій і запобігання нападу на міліціонерів».



Протестні акції відбулися у всіх обласних центрах Білорусі. За даними МВС, в Мінську протестувальники підпалили автомобільні покришки. А в Гродно і в Ліді учасників акції протесту довелося розганяти сльозогінним газом.



25 жовтня в Мінську пройшов масштабний марш опозиції, на якому білоруси вимагали від Олександра Лукашенка виконання Народного ультиматуму.



Перед початком маршу силовики стягнули спецтехніку в центр білоруської столиці. У Мінську почалися проблеми з інтернетом і закрили кілька центральних станцій метро.



26 жовтня закінчився термін Народного ультиматуму. Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про початок Народного страйку.