У білорусі затримали родича добровольця, який загинув, захищаючи Україну

11:40 01 листопада Київ, Україна

За даними моніторингової групи, у білорусі силовики затримали родича білоруського добровольця, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.



Про це повідомляє моніторингова група Білоруські Гаюн.



Зокрема, повідомляється, що білоруські силовики затримали родича бійця полку ім. Кастуся Калиновського Василя Парфєнкова.



Його затримали та змусили записати "покаянне відео", де він називає себе братом загиблого Василя та "зізнається", що був підписаний на "екстремістські" ТГ-канали.